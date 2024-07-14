港版ChatGPT 冀年內推展至所有部門

【本報訊】人工智能席捲全球，政府亦宣布研發港版生成式人工智能ChatGPT，並命名為「公務員文書輔助系統」，目前在創新科技及工業局試用中，並會陸續擴展至其他政策局和各政府部門，通過應用過程不斷改進令到系統變得完善，預料日後開放給社會的版本會更成熟和更精準。

名為公務員文書輔助系統 創新科技及工業局局長孫東昨在電台節目表示，人工智能已成全球發展的大趨勢，政府對此高度重視，在政策、技術、人才和應用方面都下了不少工夫。因應Open AI推出的ChatGPT，去年InnoHK創新香港研發平台亦開發類似系統，本港5所大學亦有參與。而InnoHK其中一個主要任務是盡快研究一個基礎大模型。大模型在今年年初開始投入訓練，並於早前在創新科技及工業局試用。他說大模型的投入是非常巨大，會通過應用過程發現問題，然後進行反饋和改進，只有多用多訓練，這個模型才能愈做愈好，現在適應過程進展順利，將陸續擴展到其他政策局使用，目標在今年內於所有政府部門應用。

孫東續指，希望在這個大模型基礎上，能夠做到出色的交換平台，使得一些人工智能的各種開發應用可以在上面進行。當政府各部門都用起來後，相信最終開放給社會的將是更成熟、更精準的版本。他又期望今年下半年啟用的人工智能超算中心，為本地業界提供支持，預料本港研究機構、大學科研團隊以及人工智能開發公司可受惠。中心的收費標準將參考其他地區，有機會較內地高，但不會超出太多。政府會補貼成本及支出，盼盡快在港建立人工智能生態圈。