港大醫學院申辦第二學位課程

【本報訊】香港科技大學正爭取成立第3間醫學院之際，香港大學李嘉誠醫學院院長劉澤星昨日於港大醫學院學位頒授典禮上透露，學院正申請開辦一個4年制第二學位醫療課程，資格相等於內外全科醫學士課程，畢業生可於香港註冊執業。他續指，如課程順利獲批，有望最快於今年9月接受申請，2025年入讀；學院每年招收295名醫科生，有望逐步遞增至每年400名的長遠目標。

資格等同修畢6年制MBBS 他指出，有關課程為4年制臨床醫學修課式學位課程，供已具備其他學位或資歷的人士修讀，讓其未來有投身專業醫療行列的機會。港大醫學院初步構思，新課程將涵蓋內外全科醫學士（MBBS）課程的核心內容，資格相當於修畢6年制MBBS課程。如獲有關當局審批，學生在完成課程後可於香港註冊執業。

劉提到，當前香港人口老化日趨嚴峻，培育更多出色的醫療人才刻不容緩。港大醫學院定當善用社會資源，發揮最大效益，推動學院各項發展計劃，與不同合作夥伴建立更緊密的聯繫，努力為本港以至大灣區醫療界開拓新領域。他續指，憑藉學院過往分階段成功提升學額的經驗，有信心只要獲得有關當局的審批，學院具備足夠軟硬件應付由目前每年招收295名醫科生，逐步遞增至每年400名的長遠目標。