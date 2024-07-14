泳總屬會風波 當局：有需要始介入

【本報訊】一名9歲男童因泳會屬「競賽屬會」級別不夠高，未能參加11月的錦標賽，認為泳總制度需要改變，引起公眾廣泛關注。文化體育及旅遊局局長楊潤雄昨回應，當局已向泳總及港協暨奧委會清晰表達立場，強調任何制度都不應窒礙運動員參賽或接受訓練的機會。現時各方願意解決事件，是政府所樂見。有關體育的事宜，最好由體育界自行解決，他又重申若有需要政府亦會「出手」。

楊潤雄在電台節目表示，任何體育總會或機構都有本身的制度，包括如何分配資源及安排比賽，大原則是希望推動體育發展，讓有才華的運動員有機會接受專業培訓，甚至代表香港出賽，強調相關制度要公平、公開、具透明度，才能達致良好管治。

泳總准個人身份參加分齡賽事 泳總執委會昨召開特別會議後，一致通過相關泳員在填妥訂明表格及截止報名日期前遞交辦事處後，將獲准以個人身份參加分齡游泳錦標賽。未來如有成績達標的競賽屬會泳員，可向泳總提出書面申請，執委會將按相同原則，就每宗個案作出考量。

此外，巴黎奧運約兩周後揭幕，楊潤雄表示，今屆港隊派出35名運動員出戰，有信心港隊今屆將會收穫獎牌，但仍要視乎臨場表現和對手的發揮。賽馬會資助的「優秀運動員獎勵計劃」將加碼，個人金牌獎金由上屆的500萬元增至600萬元，增幅達20%，希望能激勵運動員。另外，中央贈港的一對大熊貓，他預料可在10月1日前運抵本港，稍後會再決定是否重新命名，以及會否公開徵集名字等。