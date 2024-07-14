染甲流新冠併發腦病變 3歲童命危

【本報訊】本港正經歷超長的流感季節，衞生防護中心昨日公布一宗兒童中「雙疫」、即同時感染甲型流感及新冠病毒病的嚴重個案，3歲男童雙重感染後併發腦病變，現情況危殆。根據中心剛公布的6月30日至7月6日流感與新冠感染報告，中心收集的呼吸道樣本有6.38%帶有甲、乙型季節性流感病毒，較前一周錄得的6.43%略低，惟相關入院率仍高於基線水平。中心呼籲各界提高警覺預防呼吸道感染疾病。

新冠活躍度輕微上升 該名3歲男童過往健康良好。他於10日出現發燒、咳嗽、流鼻水、嘔吐和腹瀉；翌日（11日）向私家醫生求診，前日（12日）因徵狀惡化到東區尤德夫人那打素醫院急症室求診，其後入住該院兒童深切治療部接受診治。病人的鼻咽採樣樣本經化驗後，證實確診甲型流感及新冠病毒。初步調查顯示，病人潛伏期內沒有外遊。他的家居接觸者現時沒有出現病徵。

至於中心本月首周監察新冠病毒傳染情況，則發現社區的病毒活躍度有輕微上升。首周化驗所新增對新冠核酸檢測陽性樣本為451個，較前一周多131個。而中心公共衞生化驗服務處上周收集的樣本中，有436個（5.64%） 帶有新冠病毒，較前一周多134個（上周為3.60%）。上周錄得12宗新冠重症或死亡個案，較前一周多一宗。上周地區監測中發現的人均新冠病毒含量約為每公升305,000拷貝，較前一周增加逾3倍。