醫健：伶牙俐齒：牙科手術不當或傷及神經和動脈 治療前「知情同意」很重要

早前報道指一名中國男子到南韓牙醫診所進行植牙手術，其後回家吐血身亡，死因乃下頜骨「粉碎性」骨折導致大量出血。植牙致死的消息令不少人感驚訝，而打算植牙的亦因而擔憂。這次意外的報道沒有太多詳情，「到底發生了甚麼事？」筆者嘗試在這裏大膽推論，重組案情。

植牙大致過程是於牙槽骨鑽一個小洞再嵌入植體（一般使用身體不會排斥的鈦金屬），待幾個月讓牙槽骨和植體愈合連成一體後，再在植體上鑲嵌牙冠或牙橋。種牙前需要不少精準的術前檢查如上下頜骨橫切面電腦掃描，確定植牙位置四周有足夠的骨把植體包圍，同時計算植體嵌入頜骨的位置及角度。更重要的，為確保手術安全，植體要與神經線和大血管保持安全的距離。

這次南韓的意外有可能是醫療失誤，在沒有足夠的計劃下，植牙時鑽穿下顎內則，傷及舌下動脈（sublingual artery）。另一個可能，是植體太長和太粗，令本來已經收縮的下顎骨折，造成舌底出血。要知道口腔大量出血不能掉以輕心，即使患者未必因失血過多致死，亦可能會出現哽噎、窒息狀況（如舌頭被往後推掩蓋呼吸氣道）、又或會因流血湧入氣道造成吸入性肺炎等併發症。

讀者看到此處可能會對口腔的手術有所猶豫，大家可不必過慮，其實絕大部分的口腔手術不論是植牙或口腔頜面外科手術於本地預設的情況下進行都是安全的。在香港，手術安全是港大培訓牙醫和行業持續進修的課程最看重的一環。

除了技術上如何減少風險，香港的醫生亦要在手術前得到患者的「知情同意」，即要向病人清晰講解手術程序、相關風險、風險帶來的後果、醫生如何處理風險、和患者的不同選擇等。好讓他們清楚明白才作治療決定。

大家如打算在語言不通、醫療規管不同的地方做牙科治療，必須事前做好資料搜集和了解更多才下決定。

香港大學牙醫學院口腔頜面外科臨床教授梁耀殷