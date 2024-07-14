10％病人白內障愈拖愈耐 苦等手術逾4載

新症年添15萬 公院分優次診治漫漫 白內障是長者常見眼疾之一，但根據政府數據，公立醫院病人輪候白內障手術的時間中位數最少為11個月。目前公院白內障病人會按病情分優次，緊急病人絕大部分會於一至兩個月內獲安排手術，不緊急病人輪候時間中位數超過兩年，更有一成要等待超過4年。有本地醫院計劃於未來兩年推出全額資助，讓400位低收入長者進行白內障手術。

政府數字顯示，2023至24年度白內障新症有15.3萬名，緊急患者有約45,259名，而屬非緊急的例行類別病人則有76,393名。官員指情況緊急的白內障病人絕大部分會於一至兩個月內獲安排手術；半緊急，即有特別職業需要，或其中一隻眼睛視力很差的病人，一般亦會獲安排於一年內接受手術。而不緊急的病人就只會獲安排覆診，「適時」方會獲安排手術，其輪候時間中位數逾兩年，更有一成超過53個月。

400長者獲私院資助治療 港安醫院慈善基金荃灣理事會計劃於未來推出白內障手術全額資助，支援400位低收入長者。計劃主要對象為年滿65歲本地低收入長者提供服務，包括一次術前檢查、局部麻醉白內障切除手術，及3次術後檢查。

現年70歲獨居長者的潔群姐為計劃受惠人之一，她於兩年前確診雙眼患有白內障，又曾經出現視網膜脫落、黃斑病變。她表示，因為視力不佳，怕陽光刺眼，加上曾車禍中受傷，令她不愛外出，閱讀是她唯一愛好。不過自從患病後難以看清字句，令她放下了書本、報章，也導致她情緒轉差。

潔群姐的個案未被公院列為緊急病症，不知何時方能得到治療。她擔心再拖下去病情會急轉直下，加上目前靠綜援維生，未能轉到私家醫生進行手術，便申請了有關資助。她表示，申請後短時間內就已經獲得資助，約一個月後已經獲醫生診治。她坦言術後可以重拾興趣，更報讀了社區進修課程，積極面對人生。