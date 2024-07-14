迎難而上逆境自強 20青年獲嘉獎

【本報訊】香港青年協會與電力公司合辦獎勵計劃，表揚在逆境中自強不息、樂觀進取的青少年。今年度有209位學生獲提名，當中20位青年得獎。他們分別經歷過家庭變故、染上惡疾、情緒困擾等不同挑戰，仍然能逆境自強。青協總幹事徐小曼表示，青年面對逆境的能力近年成為社會焦點議題，希望得獎者的奮鬥歷程能為更多青年帶來啟發，激勵他們勇敢追尋夢想，活出精彩人生。

「中電新世代．新動力獎勵計劃」得獎青年陳柏希，於2019年確診白血病，被迫放棄多年努力練習的乒乓球，還需要接受一連串治療，包括骨髓捐贈、化療、抽肺水、洗腎及輸血等。

確診白血病 屢徘徊生死邊緣 過程中，他多次於生死邊緣徘徊，試過每天清醒的時間不超過數十分鐘。而移植手術完成後，亦有一整年不能外出，他只能在家透過網課追趕學習進度，復課後亦需要重新適應校園生活。柏希表示，感恩身邊有關心自己的家人，以及一直跟進治療過程的兩位醫生，使他能夠在低潮中找到力量，保持樂觀並對抗病魔。

另一位得獎者葉昊昕自小父母離異，要與姨媽同住。由於母親生病無法支撐學費及生活開支，她只能以半工讀形式維持生計，一周有5天放學後要去上班，周末更是全天工作，餘下時間則努力補回落後的功課。後來母親病重，昊昕趕不及返內地見她最後一面，處理完後事又要再趕回香港，繼續上學及上班。面對逆境，她只能以工作填滿生活來抑制情感。她指現時生活漸趨穩定，非常感激支持自己的人，讓她捱過難關，未來希望成為醫生，回饋社群。