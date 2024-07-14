7港鐵車站覓多啦A夢身影

【本報訊】多啦A夢來啦！港鐵昨宣布，將在部分車站擺放多啦A夢1:1雕塑，同時，多啦A夢的輕鐵及東鐵綫主題列車本周六（20日）會限時停泊指定月台，與市民及乘客見面，粉絲屆時可盡情拍照打卡。

主題列車周六限時泊兆康沙田 港鐵早前於輕鐵兆康站推出了「多啦A夢主題月台」及三列主題列車分別游走輕鐵、東鐵綫及機場快綫，市民反應熱烈，港鐵宣布，即日起，12隻多啦A夢電影版1：1角色造型雕塑登陸港鐵7個車站與全城好友見面，讓市民乘車之外亦能重溫兒時樂事。壓軸雕塑則在本月20日於輕鐵主題列車內展出。

至於多啦A夢主題列車，早前已分別於輕鐵、東鐵綫及機場快綫行駛，吸引一眾粉絲與鐵路迷專程登上主題列車，與不同造型多啦A夢暢遊港九新界各區。「唔夠喉」的粉絲與車迷可以在本月20日前往輕鐵兆康站以及沙田站盡情觀賞，輕鐵主題列車本周六下午1時至3時於輕鐵兆康站4號月台限時停泊，東鐵綫主題列車亦會在同日下午2時至4時在沙田站1號月台限時停泊，粉絲屆時可盡情打卡。