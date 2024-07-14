多啦A夢巡迴特展 首日墟冚無懼熱天

12米高充氣雕塑坐鎮 市民旅客打卡齊FUN 位於尖沙咀星光大道的「100%多啦A夢&Friends巡迴特展」昨日正式開幕。而位於地下的免費區域更吸引不少市民到場打卡，天氣炎熱亦無阻他們的熱情，未能搶到參觀資格的市民及遊客在場外觀看多啦A夢12米高的充氣雕塑。觀眾中有專程從美國回來的陳先生一家，陳生已經移民20年，此次是帶同子女專程回香港觀展。陳生一家都是多啦A夢的粉絲，家中更有過百件多啦A夢的藏品。有旅遊及酒店業者指，展覽料能吸引大批訪港旅客。由於今次活動還有各種多啦A夢聯名餐食推出，餐飲業者料收入會有提升。

一隊菲律賓旅行團來港第二日，昨趁特展開幕日到場打卡。旅行團原本計劃是遊玩星光大道，碰巧昨日展覽開幕便順道前往。團友Jun表示，其兒子十分喜歡多啦A夢，很興奮地在現場與多啦A夢合照。不少內地旅客亦到現場觀展。旅客趙小姐表示，此次與友人來香港遊玩，正好看到社交媒體平台有關於多啦A夢展覽的推文，便到場參觀。趙小姐認為，現場氣氛非常好，也很符合印象中多啦A夢的可愛形象，之後若能成功預約到進入資格，也會很樂意再次前來觀展。黎先生昨亦專程前來參觀，更在現場為多啦A夢的大充氣雕塑作畫，表達自己的喜愛之情。

料300萬遊客專程抵港 從美國回港的陳先生一家到場，他指，自己在小時候就有開始看多啦A夢，在國外也會讓子女觀看以學習中文，還稱多啦A夢是「集體的回憶」。陳先生今次參展也購買了約2,000元的玩具及周邊商品。

香港旅遊促進會總幹事崔定邦表示，此次展覽對旅客來說十分有吸引力，近日來也收到很多旅遊業界的諮詢，詢問如何參加展覽，相信此次展覽能吸引到查詢的99%旅客前來。崔定邦還表示，在展覽期間預計會有200至300萬各地的旅客來到香港，估計有90%的旅客都會選擇來星光大道觀展。

香港酒店業主聯會執行總幹事徐英偉也指，暑假期間家庭客較多，此次多啦A夢展覽既能吸引小孩子，還能吸引成年人。而且，此次展覽有餐飲和零售業聯合行動，料能帶旺整個尖沙咀區及周邊。徐又指，類似的多啦A夢展覽之前在世界各地也有，但從來沒能像此次在香港展覽那麼大型、那麼多元化。