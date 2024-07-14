7月14日(日)
要聞港聞
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
07月14日 (日)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
元朗掃黃 5泰女落網
涉案女子被帶走。
【本報訊】元朗區執法部門，於上周五在區內展開打擊非法賣淫行動。期間，人員共拘捕5名泰國籍女子（21至39歲），涉嫌「違反逗留條件」，其中兩名女子為逾期居留者。所有被捕女子已被帶走調查。
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/要聞港聞/odn-20240714-0714_00176_028/元朗掃黃--5泰女落網
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc