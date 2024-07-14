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元朗掃黃 5泰女落網

涉案女子被帶走。 涉案女子被帶走。
涉案女子被帶走。
【本報訊】元朗區執法部門，於上周五在區內展開打擊非法賣淫行動。期間，人員共拘捕5名泰國籍女子（21至39歲），涉嫌「違反逗留條件」，其中兩名女子為逾期居留者。所有被捕女子已被帶走調查。
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