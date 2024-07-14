新星旅遊突結業 旅監局接150宗賠償申請

【本報訊】開業23年、經營亞洲自由行交通和酒店套票新星旅遊今年2月宣布，因疫情和欺騙網站嚴重影響收入和營運，需要結束營業；3月更被高院頒令清盤。

涉370名旅客 金額達33萬元 旅遊業監管局回覆媒體查詢指，截至本月3日，分別接獲約510宗有關查詢及3宗求助個案、約150宗因新星旅遊停止營運而損失外遊費的特惠賠償申請，當中涉及約370名旅客及約33萬元外遊費用金額。旅監局已完成處理所有關於新星旅遊的特惠賠償申請個案，亦已完成跟進相關的查詢及求助個案。

旅監局表示，於今年2月9日收到新星旅遊的書面通知，表明有意於2024年2月23日停止經營旅行代理商業務，通知符合《旅遊業條例》中持牌旅行代理商必須在業務停止前不少於14日書面通知旅監局的要求。當局已即時向新星旅遊了解詳情，曾提醒新星旅遊停止接受新旅遊服務預訂，並妥善處理與顧客已訂立的旅遊服務訂單、啟動撤銷其旅行代理商牌照程序等。旅監局又指，現階段未有發現新星旅遊牽涉其他違規事宜，而新星旅遊在提交業務停止通知後，亦無接受新的旅遊服務預訂。