私隱署研行政罰款 處分違規機構

【本報訊】香港近期有不少機構或政府部門發生懷疑資料外洩事件。私隱專員鍾麗玲昨日指出，上半年私隱專員公署共接獲97宗資料外洩事故，涉事公私營機構比例為三比七，而第二季數字更較第一季上升七成。她透露，公署正研究修訂私隱條例，引入行政罰款機制，直接處罰違規機構，增加《私隱條例》阻嚇力，又強調會考慮事件的受影響人數，資料性質，敏感程度等訂立罰則。

鍾麗玲在電視節目表示，踏入數碼年代，全球的資料外洩事故都在上升，機構需要對個人資料做足保安工作，而員工的防禦意識亦要提高。她提到公署考慮引入行政罰則，視乎不同因素訂立罰款金額，例如外洩事故影響人數、資料的敏感性、由機構錯誤或是人為失誤導致等，均為公署考慮因素。

防視像通話套取面容聲音 她續指，近半年收到有關市民擔心個人資料被套取作詐騙用途的查詢有近600宗，不少騙徒會透過短訊、電郵或電話聯絡受害人，有時甚至能說出接聽人士的名稱，嘗試套取個人資料，例如銀行戶口號碼和信用卡號碼等。她續指，騙徒可以透過視像通話，套取面容或聲音資料，再透過深度偽造技術，假扮成接聽人行騙；提醒市民要小心保存生物特徵資料，若接獲不明來歷的電話要求視像面談，必須提高警覺。

另外，隨着人工智能（AI）應用普及，公署上月就發表人工智能個人資料保障框架。鍾呼籲市民小心使用，例如更正其錯誤答案時，要小心考慮是否涉及自己或其他人的個人資料。因為它會把相關資料儲存起來，若有其他用戶查詢時，就有機會構成資料外洩事故。