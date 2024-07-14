尖沙咀理髮斷正 共拘5人通宵扣查 座駕檢木棍金屬棒 上海仔涉藏武被捕

【本報訊】本港黑幫和勝和前坐館「上海仔」郭永鴻涉藏有攻擊性武器被捕！消息指，昨日傍晚約6時30分，有執法人員巡經尖沙咀寶勒巷7至10號期間，發現一輛私家車上，有3人神情閃縮，形迹可疑，由於懷疑他們有不法勾當，人員隨即上前截查。

其後，人稱「上海仔」的黑幫和勝和前坐館郭永鴻，在附近剪完頭髮後，偕同一名保鏢返回該輛私家車。執法人員仔細搜查該輛私家車後，在車內檢獲3支長約70至90厘米的懷疑木棍及一支長約65厘米的懷疑銀色金屬棒。

執法人員經初步調查之後，以涉嫌「藏有攻擊性武器」罪，拘捕包括「上海仔」在內的5人，年齡介乎25至66歲，他們會被通宵扣查。據悉，懷疑涉案的車輛已經被扣留，執法部門正就事件作出進一步調查。