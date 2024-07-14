毒倉隱身偏僻村落 運貨飄異味難察覺

元朗落馬洲竇口曝光 檢值547萬大麻花拘2漢 臨近暑假，執法部門留意到與大麻相關的毒品案件有上升趨勢，經深入調查及情報收集後，於上周五（12日）分別搗破兩個位於落馬洲及元朗的毒品儲存倉，檢獲總值約500多萬元的懷疑大麻花並拘捕兩名男子。據了解，疑犯俱為數千元報酬，而淪為販毒集團的工具，他們已分別被落案起訴，案件明日提堂。執法部門提醒倉庫業主，放租前應向租戶查詢租務用途，遇有可疑應報案求助。

執法人員根據線報，於上周五下午約4時，在上水粉錦公路一帶進行掃毒行動。期間，人員在近唐公嶺發現一名形迹可疑男子駕駛車輛，於是上前截查，繼而在該名男子的袋內，檢獲兩包懷疑大麻花。其後，人員把該名姓張（46歲）男子押至落馬洲麒麟村一間鐵皮屋搜查，再檢獲約19公斤懷疑大麻花，遂以涉嫌「販運危險藥物」把他拘捕。

涉黑幫 料供本地娛樂場所 至當晚約10時，人員循線突擊搜查元朗白沙村一個倉庫，檢獲約一公斤懷疑大麻花，當場以涉嫌「販運危險藥物」，拘捕另一名姓陳（25歲）男子。整個行動中，共檢獲約20.4公斤懷疑大麻花，估計市值約547萬元。

兩名疑犯俱為本地人，其中陳男報稱侍應，張男任職廚師，惟二人並不相識。消息指，他們俱受犯罪集團利誘招攬，相信事成後可獲4,000至5,000元報酬。人員相信，涉案犯罪集團有三合會背景，毒品由外地偷運入境，並供應予本地娛樂場所等。被捕人士已被扣留調查，並已分別被落案起訴一項及兩項「販運危險藥物」罪，案件將於明天分別在屯門及粉嶺裁判法院提堂。

業主放租前應查詢租務用途 據了解，販毒集團選擇偏僻村落作為毒品倉庫，主要是覷準村內道路四通八達，易於運輸貨物及逃走，其次即使毒品發出大量異味亦不易被察覺，再者村民對陌生者或外來人一向加倍警惕，正好作為掩護屏障。執法人員同時提醒倉庫業主，於放租倉庫前，應向租戶查詢租務用途；當發現租戶存放不尋常的物品，如有大量異味，或者存放物品與其報稱租務用途不同時，業主可以立即報案求助，避免單位被人利用成為毒品儲存倉。

根據香港法例第134章《危險藥物條例》，任何人如販運危險藥物（指向他人出售或供應危險藥物），一經定罪，最高可判處罰款500萬元及終身監禁。執法部門呼籲市民，特別是年輕人，切勿以身試法，自毀前程。