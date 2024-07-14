加風四起避無可避 促增補貼紓困

【本報訊】本港經濟疲弱，市民收入未見上升，近來卻加風吹不停，議員楊永杰指當下市道低迷，交通工具和公營事業卻接連加價，對小市民的經濟負擔帶來壓力，他認為政府在研究新一份施政報告時，宜推出一些紓解民困措施，在平衡財政之餘，亦可考慮一些補貼計劃，以紓緩電費或租金等開支，讓市民在苦中能有一點甜。與此同時，亦盼公營事業的加價速度可緩慢一些，讓市民可以抖抖氣。

議員顏汶羽則指，各項民生相關的收費近期陸續調升，的確會增加市民負擔。但相關機構亦面對營運成本上漲的壓力，若不加價，亦令相關企業或公共事業機構有可能跌入赤字的苦況，最終受影響的也是員工及香港市民。他促請政府在協助相關單位減輕營運成本，如資助企業以科技產品替代部分人力資源，以減低因勞工短缺而造成的人力成本急增。同樣，政府也應協助相關單位保持競爭力。

需確保社會安全網有效 議員盧偉國指通脹是經濟發展的規律，公共事業機構與各種公私營企業面對成本上升，加價亦是無可厚非，但疫情之後，本港經濟復甦未如理想，升斗市民面對加價，的確有百上加斤之苦。政府要確保社會安全網有效，能夠對症下藥，幫助到最需要幫助的困難戶。