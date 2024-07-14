經濟差 食住行加加加 焗捱淡飯粗茶

的士今起錶多2蚊 煤氣公屋租金排隊「劏人」 經濟吹淡風，民生卻吹加風。政府昨公布，市區、新界及大嶼山的士今日起落實新收費，起錶收費一律加兩元，短、長途每次跳錶則分別加0.2元及0.1元，平均加幅近9%。隨之而來的加價還有港九新界9條專線小巴，本月內加價0.4元至0.9元；下月1日，煤氣用戶又要捱多刀，70%住宅用戶每月煤氣帳單加幅不多於10元。9月新學年開始，教科書又要加價約3%，家庭開支再多一樣。10月份則輪到公屋居民聞之色變的公屋租金加10%，此外，政府又正研究加水費。民生開支瓣瓣加，有議員認為，市民負擔的確上升，尤其基層家庭會因收入不增或追不上加風而壓力上升，被迫節衣縮食，促政府研究協助基層家庭的措施。

行政會議5月已通過的士加價，新收費今日生效，市區的士起錶收費29元，較現時27元貴兩元；隨後兩至9公里短途每200米的跳錶收費則加0.2元，至2.1元；9公里後的長途收費，每次跳錶則加0.1元，至1.4元；平均加幅達8.86%。新界的士平均加幅則為9.56%，新起錶收費為25.5元、短途兩至8公里每跳收1.9元，長途8公里後每跳收費為1.4元。平均加幅最高的是大嶼山的士，達10.92%，新起錶費為24元、短途兩至20公里每跳收1.9元，長途20公里後每跳則收1.6元。等候時間的收費會相應上調，其他附加收費維持不變。

9條專線小巴月內加價 專線小巴亦有9條路線本月內加價，加幅介乎0.4元至0.9元。運輸署通告指，今日先有3條東區專線小巴路線加價，包括第66號線、第66A號線及第68號線。本月21日起，南區專線小巴路線第52號線亦會加價。本月28日起，有兩條油尖旺專線小巴加價，包括第77M號線及第78號線；另有3條西貢區專線小巴路線亦於同日加價，包括第106號線、第107號線及第115號線。

然後是香港中華煤氣，該公司8月1日起加價，當中標準煤氣收費每兆焦耳調高1.3仙至28.5仙，加幅為4.8%；而定額保養月費則增加0.5元至10元，加幅為5.3%。煤氣費由3部分組成，分別是標準煤氣收費、燃料調整費及定額保養月費；其中燃料調整費按燃料價格浮動，現時每兆焦耳價格收4.84仙。煤氣公司估計約70%住宅用戶每月加費少於10元，整體平均每月多付約9元。

水務署放風需調整收費 住屋方面，公屋租金每兩年檢討一次，房委會早前已預告公屋將於今年10月起加租，加幅達上限10%。據指，公屋居民實際每月租金上調49元至572元，平均每戶約230元。撇除約10.1萬戶由政府繳付租金的綜援戶外，逾60%住戶每月租金加幅為250元或以下。還有水務署，以本港水費自1995年起未曾調整為由，上月表明有需要調整水費，只是沒公布具體時間而已。

民生加費一浪接一浪，議員郭偉强說從整體數字來看，平均家庭收入雖有增加，但平均數據始終有誤差。平均數以下的基層家庭，收入未必有明顯增長，因此在應對公共開支升幅中，只能節衣縮食，望政府研究減免基層家庭壓力的措施，對沖百物騰貴的負面影響。

10月起公屋租金加10%。 水務署正研究調整水費。 煤氣下月加價，整體平均每月多付約9元。 下半年加風吹不停 港九新界9條專線小巴，本月內加價0.4元至0.9元，當中包括西貢區的第107號線。