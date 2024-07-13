笑看天下：北約步美後塵做架樑

人紅是非多，原來國強亦然。呢，美國華盛頓北約峰會周三發表聯合宣言，指中國已成為俄烏戰爭的推動者，要求停止軍事援俄。宣言關注中國在網絡、太空、核武等方面嘅威脅，繼續對跨大西洋安全構成有系統挑戰，同時仍然視俄羅斯為北約安全的最大及最直接威脅。

阿哥，中國近幾年自強不息，喺網絡、太空、核武等有突破性成就，北約就以極具挑釁性嘅指控指中國對「跨大西洋安全構成有系統挑戰」，試問呢個係乜嘢邏輯？將複雜問題簡單化，直指中國「是援俄侵烏的支持者」，這不是把中國妖魔化是甚麼？中方堅決反對並提出嚴正交涉，強調從未向衝突任何一方提供致命武器。

明眼人都睇到，今趟係北約首次加入美國行列譴責中國軍事支援俄羅斯，又係澳洲、新西蘭、日本及南韓首次參與會後發表嘅聯合聲明，可見北約對中國採取嘅敵視態度，又把注意力延伸至印太地區，那就不難想像，今後南海主權紛爭，勢必更加充滿火藥味。中國駐歐盟使團發言人敦促北約安分守己，不要做亞太地區和平穩定嘅攪局者，更勿淪為某些大國嘅維霸工具。不過，時移世易，北約立場已經大大改變，2019年北約聲明才正式提到對中國的擔憂。俄烏戰事持續兩年多以來，眼見烏克蘭幫極都未能扭轉劣勢，且俄羅斯愈戰愈勇，北約對中國的觀點忽然來個大轉變，看來「中國威脅論」一直存在且依然在發酵。

事實上，中國與俄羅斯關係已牢不可破，兩國正在構建新型國家關係，美國寢食不安可以想到，而北約此刻又擺明向中國叫陣，烏克蘭軍援金額及武器必定加碼，如供應F16戰機。俄烏之戰必更嚴峻，中國要勸和促談恐添難度和變數。