撥亂反正：輸了法國 賠上歐洲

法國總統馬克龍豪賭失敗，令國會變成左中右三分天下的局面，加上三方各不相讓，拒絕妥協，令新一屆政府組閣無期，法國將再次陷入混亂及撕裂局面，之前由中間派政府推行的勞工及退休福利改革面臨被推翻，「黃背心運動」隨時復辟，極右排外民族主義與極端伊斯蘭思想勢必加劇。有關情況可能比起由極右勢力贏得大選，總統與總理左右分庭共治更差。

馬克龍賭輸了的不僅是自己、中間派以至法國的前途，而是影響到整個歐洲和世界大局發展。

事實上，馬克龍一直是個大歐洲主義者，強調歐洲應在北約以至全球扮演更重要角色，尤其是要更加獨立自主，擺脫美國的壓力和操控，並且對當年英國選擇脫歐，以及對德國紹爾茨政府的和稀泥作風嗤之以鼻。他對中國向來較為友善，但對於俄羅斯及俄烏戰事的態度，則比任何歐洲領袖都激進，包括曾揚言歐洲應直接派兵協助烏方對抗俄軍，以及據報曾於北約內部，狠批美國及德國阻撓烏克蘭正式加盟。

雖然在選舉中爆冷取得最多國會議席的左翼聯盟，本身也是反俄挺烏，但是在少數政府（如能成功組成）與懸峙國會之下，勢難通過任何重要的政策或撥款加強援烏。而縱使軍權乃掌握在總統手中，在這種「跛腳鴨」的形勢下，相信馬克龍也不敢輕舉妄動，對烏克蘭愛莫能助。

在美國華盛頓舉行的北約峰會兼成立75周年活動上，現年僅46歲的馬克龍，就比較他年長35歲、深受退選壓力的美國總統拜登，表現得更呆更頹。在馬克龍被打殘，紹爾茨不作為，特朗普很可能重新上台下，北約與歐盟隨時像法國一樣變成群龍無首，一盤散沙。這樣對俄羅斯，以至中國都可能是好事。