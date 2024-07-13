自成一家：難民政策響起警鐘

近年成為不少香港人旅遊熱點的土耳其，在早些日子爆發大規模的反敍利亞難民騷亂。事緣一名在土敍利亞難民男子虐童的新聞通過社交媒體廣泛傳播後，迅速引爆了土耳其民眾的反敍情緒，然後一發不可收拾。

該起動亂持續了近5天，首先是土耳其安卡拉省的一些暴徒於6月30日有組織地打砸敍利亞商店並縱火焚燒。翌日，敍利亞北部的少數敍利亞人試圖衝擊土耳其駐軍作為報復，最終導致7人死亡。消息傳回土耳其後，刺激多個城市再次出現大大小小騷亂，多名難民死傷。一份包含了330萬敍利亞人的個人詳細身份訊息更在社交平台被洩露，對難民的襲擊也變得更有針對性。

雖然這不是土耳其第一次發生國民和敍利亞難民之間的衝突，但是此次動亂規模之廣還是令外界震驚。土耳其國內有300多萬名敍國移民和難民，極端民族主義者一直視他們為威脅，尤其是近年土國經濟發展一般，進一步加深了民眾的排外情緒。

在這種背景下，埃爾多安政府在內政和外事上變得進退兩難。一方面，土耳其致力成為中東地區的大國，來自阿拉伯世界的難民是一個絕佳的政治工具。另一方面，埃爾多安上台後經常渲染民族主義，又促使國內反對難民的聲音不斷升溫，直至這次以暴力的形式爆發。

此外，埃爾多安在敍利亞北部的軍事行動亦令該地區局勢更複雜，不僅愈來愈多難民湧向土耳其，還激怒了敍利亞政府，拒絕接收被遣返的難民。現在土軍若撤出敍利亞北部，將激發土其耳極端民族主義勢力肆無忌憚地煽動國內的反難民情緒；但若繼續當前的軍事干預政策，則意味土耳其會長期捲入敍利亞的泥潭。無論埃爾多安選擇哪條道路，都面臨巨大的挑戰。