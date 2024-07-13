冰鑑春秋：錙銖必較有仇必報

台灣海基會前董事長鄭文燦涉嫌收賄一案，檢辯雙方演出抗告大戰，先是檢察官不服兩度交保，兩度抗告，最後終讓地院法官裁定收押禁見。但辯方也旋即以最速件提出抗告，幾乎弄得桃園地院人仰馬翻，為了鄭文燦這位「廢太子」做出激烈攻防。

但明眼人一望可知，桃園地院輪值法官或有不同法律見解，可高院法官早對此案有定見，不僅一一駁回地院法官不予羈押的理由，甚至等於直斥地院：「此人顯有勾串滅證逃亡之虞，為何不押？」要不是高院自為裁定太過明顯會落人口實，否則高院真可能跳過桃園地院直接收押鄭文燦。

與此同時，民進黨廉政委員會早已同步做出若鄭文燦一旦被羈押，便停權3年的決議。這3年的期限定得頗為巧妙，因為只要鄭文燦一被裁定羈押，那麼不僅無緣代表民進黨參與2026年縣市長大選，就連2028年也失去機會。高院與廉政委員會的一搭一唱，等於一口氣殲滅「廢太子」東山再起的機會，從此成為再也威脅不了清德宗的庶人。

鄭文燦2019年在蔡賴之爭中首先發難，率領新潮流「北流」效忠蔡英文打擊賴清德的宿怨，今日終於得報，除了讓人深刻體會賴清德錙銖必較有仇必報的性格外，更讓民進黨內派系人心惶惶，誰也不知道，下一個大難臨頭的，會不會就是自己？

儘管賴清德也發動媒體，用「親賴人士」放話撇清，聲稱一切尊重司法，賴與此完全無涉。可賴清德罕見主動接受訪問，並斬釘截鐵說出辦鄭文燦是「不得不然」，等同昭告天下，這就是清德宗自己下的手，誰要是不識趣的擋路，後果自負。

只是，鄭文燦能讓桃園地院交保兩次，顯示他背後有一定實力，而他背後的蔡英文不可能坐以待斃，宮鬥劇正熱映，吃瓜群眾搶位請早。