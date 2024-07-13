橫眉冷看：倒不如直接出招

北大西洋公約組織在華盛頓舉行高峰會，會後發表公布，竟將俄羅斯與烏克蘭戰爭的責任推到中國身上，指中國是這場仗的「決定性推動者」。這意思就是說，如果沒有中國，俄烏戰爭未必會爆發，即使爆發，也不會持續至今。

美西方國家抹黑中國，真箇是無所不用其極，人們終於可以見識到，甚麼叫「躺着也中槍」。芬蘭是在去年4月才加入北約，早前該國總統斯圖布更是信口開河，說如今俄羅斯十分依賴中國，中國國家主席習近平只消一通電話，就能立即結束俄烏戰爭。真不知是從何時開始，中國領導人在美西方國家眼中，竟然有接近上帝般的能耐。

事實上，中國既不想俄烏戰爭爆發，爆發後也未必有能力左右它的發展。俄羅斯是主權獨立的大國，莫斯科決定戰抑或決定和，在他們看來，是關乎全國、全民族生存與發展的頭號大事，如此要緊的問題，斯拉夫人又豈會將決定權交到他人手中？

烏克蘭是中國「一帶一路」計劃的重要樞紐，中烏兩國關係素來良好，中國第一艘航空母艦遼寧號，它的船身也是來自烏國。俄烏戰爭爆發後，中國在當地「一帶一路」的投資，恐怕大部分已化為烏有，因此這場戰爭中國的損失亦巨，若說北京是俄烏之戰的「決定性推動者」，簡直是胡扯。

美西方國家要制裁中國、對付中國，倒不如乾脆利落，直接出招便是，反正北京已經做好心理準備。根本犯不着要找這樣、那樣的藉口，況且即使要編織理由，也總該靠譜，須合乎常理與邏輯才是。國與國之間角力，落敗未必可恥，但為求爭勝，而講出一些就連自己也不相信的話，這才是可恥與可笑。