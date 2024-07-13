坦言集：歐盟內訌

歐盟的特殊性在於各國結盟要求公平和合理。小國不會為大國所欺，少數不會為多數所壓，因此採一票否決制，沒有全體成員國的一致通過，決議難以獲批准，不可能執行。以往是美國支持，法德英等大國維持，西歐各國各方面的體制、價值觀相近，矛盾有限，可循體制解決。

可是，歐盟東擴，東歐南歐各國情況差異大。由於歷史因素，矛盾深重。而歐盟的一體化同時加快，歐元面世使各國的財政經濟政策受到衝擊，各國發展水準差別、國內政策差別的矛盾惡化，連價值觀念也出現天主教、基督教與東正教、伊斯蘭教的分歧。西歐的自由主義與東歐南歐的宗教和社會的保守主義產生衝突，例如波蘭的東正教文化與西歐性小眾（LGBTQ）主張互不相容。波蘭以國會立法來阻西歐自由主義的入侵，形成宗教之爭、意識形態之爭。

近年德法荷比等寬鬆的難民政策對沿邊國家帶來衝擊，就算是荷蘭等西歐國家也反對歐盟政治的進一步一體化。與西歐有矛盾，發展條件遠遜的東歐各小國反應更強烈。從民間通過選舉反映在各國政府的政治取態上，剛剛的歐洲議會選舉反映歐盟內部嚴重的分化，如德國呈現出統一前的東西德對立，東歐亦開始與西歐有明顯的差別。烏克蘭戰爭的援烏反俄政策，支持以色列抑或是哈馬斯之爭也正進一步撕裂歐盟表面的團結，使之進入前所未有的危機之中。北約東擴，歐盟在當前的境況下怎樣可以隨之繼續東擴呢？北約與歐盟可能出現巨大的政策差距，這將阻美國在歐洲落實它對付俄羅斯的戰略企圖。

在這時候，匈牙利以輪值主席國身份推動烏克蘭談判，美國及歐盟大國是恨在心裏卻無可奈何。把匈牙利趕出去，或改變其輪值主席國的身份與權力，會破壞歐盟的基本制度與政策，也將會使東歐南歐新加盟的小國寒心，害怕由此會開啟大國壟斷的趨勢，使歐盟變成北約，由美國大國把持。

或許美國、法德不敢動匈牙利，但匈牙利繼續為烏克蘭的和平努力，在國際外交上仍然會打擊美國的烏克蘭政策，引發歐盟內部更大的反抗。若對烏政策轉而以北約為主，還是解決不了歐盟內部分歧的擴大。北約沒有歐盟的支持，便是美國獨家的把戲。美國是力有不逮，國際形象也會轉劣，失去國際支持。