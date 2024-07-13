獨居翁倒掛晾衫架 街坊捉腳保命

【本報訊】昨日下午3時許，獨居於觀塘翠屏北邨翠柳樓7樓的姓馬（77歲）老翁，懷疑在晾衫期間失足跌出窗外，期間僅得一隻腳鈎住晾衫架，「倒豎葱」式危懸半空。有居於樓下的街坊乍聞呼救聲，發現事主遇險，即時跑上樓破門營救，捉緊事主腳部防止他墮下，但無法把他救入屋內。救援人員接報趕至，最後把事主拉返屋內，他獲救時雙眼通紅，口鼻及腳部受傷流血，經敷治包紮後，清醒由救護車送院治理。

居於上址5樓的救人街坊陸先生憶述，事發時在家中玩手機，突然聽聞有人嗌「阿仔，好辛苦」，他起初以為是長期病患者叫家人幫忙，故未予理會，惟其後有人喊救命，他循聲探頭張望並問對方發生何事，對方要求致電報案，他深感不妙遂衝上7樓查看。適逢樓上有住客是其友人，陸生進入友人單位，移開單位外的衣服後，赫見伯伯擱在晾衫架，他隨即破門進入伯伯單位，發現窗台有一張櫈，他第一時間捉緊伯伯腳部並固定其身體，一邊安撫伯伯，同時高呼求助，希望街坊及市民上樓協助。

「人生最長的20分鐘」 陸又指，當時伯伯抓緊牆身煤氣喉，相信其小腿出現骨折且有出血情況，他即時捉緊伯伯腳部，形容該段時間是人生最長的20分鐘，其後消防「飛將軍」在8樓游繩而下，把伯伯救回單位。事後他發現原來身有瘀傷，又指用了好多力已筋疲力歇，晚飯要食多兩碗。另有街坊表示，事發時正維修電單車，期間乍聞有人大喊救命，循聲查看下赫見有人倒豎葱被困低層單位晾衫架，樓上有人喊「我隻手唔夠力喇！」他隨即衝上樓協助，二人合力抓穩事主並出言安撫。

據悉，馬翁的妻子早年離世，3名子女在婚後已相繼遷出，故此目前只有事主獨居上址，而他近年病痛纏身，不時需要呼召救護車。