「低息貸款」呃13人近千萬

騙黨訛稱獲銀行轉介 要求大額預付 本港詐騙成風，灣仔區執法部門於本周三（10日）起一連兩日，展開代號「煙河」行動，瓦解一個本地財務中介詐騙集團，拘捕集團主腦和骨幹等7人，相信他們涉及至少13宗案件，騙款近1,000萬元。初步調查顯示，詐騙集團先以電話推銷低息貸款，繼而相約受害人在短租辦公室會面，再以繳交保證金等藉口騙款。受害人包括公司老闆及退休人士等，部分人原已債務纏身，需要透過「借上借」或抵押物業繳交款項，詎料最後墮入騙局而雪上加霜。

調查人員表示，自今年6月中旬，執法部門陸續接獲受害人報案，表示於今年2月至5月間，接獲冒充各大銀行職員的騙徒來電推銷低息貸款。當受害人表示有興趣後，他們隨即收到聲稱中介公司職員的電話，表示已獲有關銀行轉介，受委託處理受害人的貸款申請。該間假中介的職員及後以不同藉口，例如保證金、資產審查、需要還清受害人的舊有債務及提高信貸評級等，要求受害人作大額的預先付款。

登記假公司 租辦公室會面 另一方面，詐騙集團部署及分工精密，他們會預先登記假公司，租用銅鑼灣駱克道一商廈內的短期辦公室，然後誘使受害人上門會面。過程中，騙徒再以虛假的借貸合約，進一步騙取受害人信任，並向受害人收取現金或指示他們轉帳至一些傀儡戶口。而為了爭取時間逃走，騙徒往往會要求受害人「等消息」，待受害人發現被騙時，相關辦公室早已人去樓空。

而騙徒得逞後，會在短時間內撤離辦公室，並刻意進行清潔企圖滅證，但人員翻查閉路電視錄影片段及分析情報後，查出涉案人士的身份，於本周三起一連兩日，在全港各區拘捕6男一女（26至72歲），同時檢獲詐騙用的電話、犯案時所穿的衣物及使用的八達通、名貴手袋和珠寶首飾等貴重財物，另於部分傀儡戶口持有人身上檢獲用來收取騙款的銀行卡。被捕人士包括集團主腦及骨幹成員，他們分別報稱藍領階層及無業等，部分人有黑幫背景，除了兩名骨幹成員，其他人士俱已獲准保釋候查。

截至昨日，執法部門共接獲13名受害人（26至73歲）舉報，總損失金額約971萬元，單一最高損失約190萬元。受害人當中既有公司老闆、專業人士，亦有藍領及退休人士等，他們各自因為公司周轉困難、供養子女到外國讀書等個人因素而「中招」。部分人早已欠債纍纍，為支付騙徒要求的款項，更被慫恿向其他財務公司「借上借」，甚至要加按物業，今次受騙可謂「雪上加霜」。

執法人員強調，詐騙集團的犯案手法及分工仔細，營運模式幾乎與正規公司無異，一般會透過「電話訊息」、「親身面見」及「專業術語」3部曲獲取信任，待看透受害人的弱點後，便順勢成為受害人的「救生圈」，繼而借不同名義收取騙款。該詐騙集團相信已運作一段時間，不排除有不少受害人仍被蒙在鼓裏，呼籲市民倘若懷疑受騙，請盡快與執法部門聯絡。