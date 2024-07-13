澳門消息：外傭墮斃揭生前涉受私刑 女治安警僱主及導遊男友被捕

【本報綜合報道】執法部門調查一宗外傭墮樓死亡案件時，不排除案中有案，懷疑外傭僱主曾施以嚴刑及非法禁錮。人員經調查後，拘捕任職治安警的女僱主（36歲）及其任職導遊的男友（34歲）。

死者被指偷錢 遭膠紙綁雙手 案發於本年4月28日，現場在黑沙環中街一幢高層住宅單位，兩名疑犯報稱因外傭盜走6萬元利是錢而跳樓自殺。人員經調查後獲悉兩名疑犯揭發事件後，扣起外傭的護照及翻查其手機，由晚上11時盤問至翌日凌晨2時，外傭承認偷錢後，被人以膠紙綑綁雙手，期間跑入廁所以剪刀割手被制止，及至早上8時許，外傭疑不堪受壓，衝入廁所反鎖大門打開氣窗一躍墮樓。法醫報告無發現死者身上有遇襲及明顯傷痕。

執法部門證實一名治安警員涉嫌觸犯嚴重脅迫、禁錮及不當扣留證件罪，涉事警員已被停職，並已展開刑事調查及開展紀律程序跟進，若證實有關事件，將會依法嚴肅處理，並指事件反映相關人員嚴重缺乏法律意識，由被害人變成犯罪疑犯，將加強人員法制教育。