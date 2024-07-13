YouTube宣淫 東方檢舉 9條Ⅲ級片終移除

6月14日檢舉影片

裸體不雅任睇 21條Ⅱ級片遲來受限制 醜聞不斷的Google旗下影片分享網站YouTube色情影片氾濫成災，東方傳媒機構（下稱「東方」）多次檢舉及投訴，其中6次共30條影片由電影、報刊及物品管理辦事處呈交淫褻物品審裁處評定類別，分別21條影片評定為第Ⅱ類（不雅）物品及9條影片評定為第Ⅲ類（淫褻）物品。該處日前再檢視有關影片的連結時，發現Ⅱ級片已被YouTube按要求採取限制行動，Ⅲ級片已遭YouTube移除或封鎖。

東方自去年4月去信政府部門後問題仍未改善，22度致函警務處、電影報刊辦及立法會作出檢舉和投訴，促嚴肅跟進YouTube宣淫禍害。其中5月10日、17日、24日、31日及6月7日、14日的投訴，電影報刊辦經初步調查後，發現全部30段影片均可能涉及淫褻或不雅內容，審裁處已分別於6月4日、20日及7月9日將其中21條影片評為Ⅱ級，9條評定為Ⅲ級。

設年齡限制 加警告字句 審裁處根據《淫褻及不雅物品管制條例》對物品之發行頒布下列條件：採取限制措施，確保18歲或以上人士才能觀看影片。電影報刊辦已在審裁處發布上述評定類別，當日去信YouTube，要求採取適當行動，包括須遵從有關物品的發行條件，或移除有關的不雅內容。就被評定為Ⅲ級的影片，電影報刊辦已轉交警方跟進。

電影報刊辦於發出通知或將個案轉交警方跟進後，多次巡查相關YouTube網頁，在本周二（9日）再檢視有關影片的連結時，發現上述9條Ⅲ級片已遭YouTube移除或封鎖。至於其餘21條Ⅱ級片，YouTube亦已按要求採取行動，包括對影片設定年齡限制或加上警告字句或將其移除或封鎖。因此，YouTube就相關影片所採取的措施，已符合審裁處根據《條例》所頒布的物品發行條件。

另外，電影報刊辦仍在處理東方於6月21日及6月28日提出的投訴，並會在完成後盡快給予回覆。

6月7日檢舉影片 5月31日檢舉影片