醫健：醫健寶庫：病毒載量年齡發熱症狀和流感傳播力關係

流感感染者傳播力影響因素的研究，對預防與控制流感而言十分重要。患者的病毒載量、年齡和發熱症狀3者存在緊密的關聯，均被認為與流感傳播能力有關。公共衞生學院透過建立傳染病數學模型，以研究上述3項因素與流感傳播力之間複雜的相互關係。

在2008年至2017年間，研究團隊招募了本港442個家庭共1,710名成員，作為甲型流感在家庭傳播的研究對象。基於此研究，團隊構建了一個流感家庭傳播風險數學模型進行數據分析，以探究影響流感易感性與傳播力的因素。

學齡前兒童 傳播力更高 根據模型結果，團隊發現在單獨考慮病毒載量時，更高的病毒載量意味着更強的傳播能力。可是，當模型納入年齡與發熱症狀作為對傳播力影響的考慮因素時，發現病毒載量並不能加強模型的準確度。此外，模型估算學齡前兒童與學齡兒童在家庭中的流感傳播能力，相比成人患者分別高出3.2倍及1.6倍。同時，有發熱症狀患者的傳播力會較其他患者高出1.5倍。

研究顯示，年齡與發熱症狀可作為識別高傳播力患者的指標。因此，在流感疫情的控制及預防工作中，可以透過患者年齡與症狀來識別有高傳播力的感染者，並採取針對性措施，以減少兒童與發熱患者的流感傳播。香港大學李嘉誠醫學院 公共衞生學院助理教授 曾錦倫

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