科大擬辦醫學院 當局着眼公帑成本

【本報訊】科技大學正計劃籌辦香港第3間醫學院，有衞生官員表示，政府收到方案後會小心考慮，當中首要是公帑問題，第3間醫學院會牽涉大量的公帑，可能需要數十億元，甚至過百億元的公帑投入。其次亦要平衡新舊醫學院，例如會否出現收生競爭，以及會否削弱現有兩間醫學院的教學人手。

該官員接受媒體訪問時表示，政府亦會評估方案能否建立高質量的醫學院、能否達至本地醫療專業水平，不希望見到課程及培訓的醫科生得不到醫務委員會認可。他又指，政府對於本地醫學院是否引入不同課程架構，直接取錄有其他學士學位的畢業生持開放態度。

他又指出，《醫生註冊條例》2021年修例至今，已有逾140名非本地培訓醫生加入醫院管理局，並已開展工作，預計到今年底會有逾250名海外醫生在港工作，指相關流程運作愈來愈暢順。

瞄準星馬護士補空缺 至於引入海外護士，該官員指期望立法會可於一至兩個月內，三讀通過修訂《護士註冊條例》的草案，又指醫管局已經密鑼緊鼓到外地招聘，重點考慮新加坡及馬來西亞，認為該地很多護士懂得中文，本身已有能力與本港醫院和病人溝通，加上香港的工資水平對他們來說有一定吸引力。他預計修例通過後，醫管局可以即時推動招聘工作，樂觀估計最快今年年底有海外護士到港。