醫管局料未來牙醫過剩 議員質疑

【本報訊】醫管局以2019年為基準年，推算未來20至30年的醫療人力，發現醫生、普通科護士出現人力差距，但牙醫、精神科護士、中醫等則會出現盈餘。立法會衞生事務委員會昨討論有關事宜，有議員對此感到詫異。

政府指本輪醫療人力推算結果顯示，醫生方面，推算2030年、2035年及2040年的人力差距分別為1,570名、1,400名和1,200名。牙醫方面，推算2030年、2035年及2040年的人力差距分別為180名、120名和-20名，指臨近推算期末，人手將會轉趨充足，因為實行了增加牙醫供應措施所得的成果。

議員管浩鳴則對政府表示未來牙科生可能過多感到「詫異」，他又詢問女性的醫生和護士或會因中途生小朋友等提前離開工作，會否考慮在內。當局表示醫療需求和人口老化息息相關，運用了政府統計處的人口推算，以及參考衞生署牙科服務的用量，私營牙科則運用住戶統計數據，供應計算方面則運用了醫療人力調查，看不同年齡和性別在行業投入的時間。