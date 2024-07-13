醫健通轉型涉款13.9億 財會拍板

【本報訊】政府希望將電子健康紀錄互通系統（醫健通）轉型為全面和綜合的醫療資訊基建（醫健通+），預計花費13.9億元，用於未來5個年度，相關建議昨日獲立法會財委會通過。

倡定期匯報升級進度 為配合和支援各項醫療政策，包括公私營醫療、基層醫療和跨境醫療服務等的發展，政府指需要提升現行醫健通系統的硬件和軟件配置，開發新功能及擴展服務範圍，將醫健通系統轉型為一個有效的綜合醫療資訊基礎設施。

議員尚海龍表示醫健通和智方便比較而言，前者成本更貴，希望會定期向立法會匯報進度，他建議HA Go和醫健通合併，又指加上智方便，「用咗咁多嘅App管理一個人嘅訊息」，並不理想。

議員簡慧敏表示醫健通網絡安全開支約為1.26億元，詢問對比其他經濟體是否相若。當局表示，醫健通屬於政府App，安全會做到「政府要求嘅最高嘅水平」，不會成為政府的「短板」。

另外，政府設有資助計劃以支援非政府機構善用空置政府用地，提出將核准承擔額增加5億元，最終僅得洪雯一人反對，項目獲得通過。議員洪雯直言懷疑項目的成本效益，指每個項目最高資助6,000萬元，未來將提高到8,000萬元，但土地租期1到5年不等，真正落成投入的時間只有幾年，質疑納稅人的錢是否用得其所。