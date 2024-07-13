欖隧新收費建議 被指太貴

【本報訊】大欖隧道的專營權於明年5月30日屆滿後將成為政府隧道，政府現正進行接管隧道的籌備工作和研究適度調低收費水平，並於昨日立法會交通事務委員會的會議上提出3個隧道收費方案。有議員批評政府擬定的隧道收費昂貴，揚言3個方案都不會支持；亦有議員提出免收隧道費的主張。當局表示要體現用者自付和管控車輛流量，加上營運和維護都需要資源，因此大欖隧道不能免費。政府在聽取意見後會敲定具體收費建議，今年第4季提交條例草案予立法會審議。

政府擬訂的大欖隧道收費方案，分別是下調私家車、的士及其他商用車輛的固定收費至$45，收費減幅介乎22%至79%的情景一。二是下調私家車、的士及其他商用車輛的固定收費至$35，此舉預料繁忙時段會誘發額外車流，行車速度降低，隧道入口亦會出現長約700米長的車龍。三則為分時段收費。私家車收費隨時段而改變，繁忙時段收費$45、一般時段收費$35、非繁忙時段收費$20，減幅達22%至66%；的士全日劃一收費$30，減幅達48%；貨車和巴士等商用車輛全日劃一收費$45，減幅達30%至79%。相比頭一個方案，隧道費收入將減少。

營運開支大 當局叫用者自付 對於政府擬訂的收費水平，議員陸頌雄提出議案，要求政府收回大欖隧道後，在非繁忙時段下調收費甚至考慮免費。當局表示對隧道免收費有保留，稱大欖隧道長3.8公里，營運及維護的開支大，無論從交通管理，還是公共財政角度都不可取。再者要確保隧道安全營運，亦需大量資源，收取合理費用是體現用者自付原則，長遠亦有助政府投資基建。