入境處領事保護巡迴展覽受歡迎 吉祥物阿邦坐鎮 介紹外遊安全資訊

【本報訊】入境事務處聯同外交部駐香港特別行政區特派員公署合辦的「領事保護巡迴展覽」於昨日起一連兩日移師到銅鑼灣時代廣場舉行，向市民介紹國家領事保護和入境處「協助在外香港居民小組」的服務。據本報記者現場所見，小組吉祥物「阿邦」大受市民歡迎，市民都爭相拍照打卡留念。

一連兩日 移師時代廣場 附近居民特意在暑假出發外遊前到來參觀，了解外遊時須注意的事項。「阿邦」一連兩日會現身時代廣場，向市民派發精美紀念品及與市民合影。另外，巡迴展覽亦設有夾公仔機，不少小朋友興奮地排隊玩遊戲，從中了解更多國家領事保護和外遊安全的資訊。

除了巡迴展覽，入境處亦於宣傳月期間推出了「中國領事保護和外遊安全」線上虛擬展覽，讓市民可隨時隨地透過互聯網瀏覽國家所提供的領事保護服務和市民外遊時應留意的事宜等，而虛擬展覽的遊戲區內更增設了限時的Instagram小遊戲，於本月16日前首10位獲取足夠分數並完成指定動作之參加者，更可獲得由特派員公署及入境處送出的豐富紀念品套裝乙份。

入境處表示，自「領事保護宣傳月」於上月啟動以來，處方至今已透過巡迴及線上展覽接觸過萬名市民。入境處將繼續加強相關宣傳工作，讓更多市民了解領事保護及旅遊安全知識。