規管網約車呼聲高 詳情要明年始公布

稱需就意見續研究 拖拉多時各界擔憂 立法會交通事務委員會昨討論「打擊非法出租或取酬載客及規管網約出租汽車平台的研究」。當局表示目標在2025年，就透過平台提供合規服務的車輛類別及數目、車輛和司機的牌照要求等規定，訂定規管的合法建議。不少議員指時間拖得太長，要求加快進度，盼在今屆議會完結前進行相關審議。另外，當局指已收到15個的士車隊的申請，希望今個月內批出不超過5個的士車隊牌照，由於籌組需時和後續工作，料明年的士車隊才可投入服務。

運輸及物流局局長林世雄表示，當局正全面進行兩方面的工作，一方面規管網約平台訂定立法建議，另一方面是完善打擊非法出租或取酬載客的法例。立法建議的工作主要有3方面，藉着規管網約車平台令市民可辨認合法平台，確保出行安全和用家權益；讓平台發展提供多元化服務，以應付不同的出行需求；司機提供合規服務，達致各方都得益。

怕出租車減少 倡拆牆鬆綁 社會對於會否發出新的車種，或數目的多少，林指政府亦聽到不少意見，當局將進行後續研究，檢視個人點對點交通服務的整體供求，市民對不同服務的種類及數量的需求，當中包括未來的的士車隊，並評估公共交通系統長遠的營運，以及市民轉用點對點交通服務對公共交通生態有何影響，政府要仔細考慮以取得平衡，並會對乘客需求展開調查，6個月內檢視進展情況，預計一年內完成，目標在2025年內，就透過平台提供合規服務的車輛類別同數目、車輛和司機的牌照要求等規定，訂定規管的立法建議。

議員田北辰指網約車是大勢所趨，可是香港目前的的士和出租車數量，都不如人口和土地面積都較少的新加坡，若果他日規管網約平台，可能有大量白牌車被取締，整體出租車量會減少一半。他形容申請私家出租車許可證的門檻是「mission impossible」，建議放寬申請要求。他又主張未有參加網約的的士都要加入平台，立法強制所有的士安裝攝錄鏡頭，設公開投訴機制並由政府統一處理，有關措施出租車都要一視同仁。

議員陳沛良希望當局對網約車的規管並非「管死」，而是令業界健康發展。敦促政府放寬現行出租汽車服務發牌制度，發出更多出租汽車許可證，讓更多經營者加入市場。議員劉國勳關注規管平台的細節，如合資格出租車掛鈎網約平台數量、市民能否查閱平台車輛資料等。他又指跨境7人白牌車的情況頗嚴重，政府會否同內地合作調查有關車輛是否符合資格。

的士車隊牌照 料月內出爐 議員陸頌雄則要求當局交代，如何評估網約車的數量，冀當局明年提交立法建議，不希望有關問題要留待下屆立法會解決。有議員指規管網約車談了多年未有結果，的士車隊仍未出現，政府是否先處理的士車隊，之後才有網約車的規管出台。

林回覆指，當局會繼續深入研究規管平台的細節，譬如一部車可否掛兩個平台、或一司機扣連一架車。後續研究則對市民或旅客個人點對點服務，包括跨境7人車、市場需要有多少持牌私家車營運等都是研究範圍。他指有關的士車隊的條例在去年年底通過，今年5月招標並收到15個申請，目前在評標階段，希望今個月內批出不超過5個的士車隊牌照。由於批出牌照後需組建車隊、加設車廂攝錄裝置、電子支付、管理司機質素和投訴等後續工作，預料車隊要明年開始投入服務。至於強制的士安裝攝錄裝置，目前正進行可行性研究，他說今年年尾會回到議會，就強制安裝而向議員諮詢。

議員陳學鋒批評，目前的的士服務已不能回應市民點對點交通的要求，指的士上安裝攝錄裝置已有共識，當局竟然還要進行諮詢。運輸署代表解釋，的士加設攝錄裝置正積極跟進中，署方曾到澳門交流視察，今年內會諮詢業界，並就系統功能和私隱範圍、取得資料的權限、數據上傳和下載的開支等問題制訂具體建議。