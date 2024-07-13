內地升學原因 收生要求較低排首位

【本報訊】近年本港考生報讀內地大學人數有上升之勢，去年有1,431港生到內地升學，有團體昨日發表調查報告指，考生考慮內地升學時，大都認為內地院校收生要求比較低、學費較平、發展機會多及有更加多科目可供選擇。不過，也有考生擔心學位認受性不佳。

青年新世界在上月訪問了322名應屆文憑試（DSE）考生，了解他們對中國內地及台灣地區升學的取態及升學輔導等意見。

138所大學向港招生 調查結果顯示，選擇往內地升學的中六畢業生，由2012年的929人人數增至2021年的1,985人，其後因疫情及本港學生人數問題等，於2022年稍為下降至1,869人，去年再下降至1,431人。而面向香港學生開放招生的內地大學則增加至138所。

該團體表示，受訪者選擇往內地升學的五大原因是，內地院校收生要求比較低（63.8%）、學費較平（48.6%）、內地有更多發展機會（46.7%）、地理位置接近香港（46.7%）、有更加多科目可以選擇（45.7%）及有家人及朋友在內地（45.7%）。