「躍動校園」 學生冀每周2堂體育課

【本報訊】運動對青少年心理及身體健康都十分重要，教育局於官立嘉道理爵士中學早前舉辦了一場「躍動校園，活力人生」同樂日，並向每個星期平均累積最少60分鐘中等至劇烈強度的體能活動（MVPA60）的參與者頒獎，有同學表示，目前學校的體育堂為一個星期只有一堂，安排過少，未必能讓學生達到足夠運動量，認為應每周應至少兩堂。

學業壓力 難達MVPA60目標 課程發展議會體育委員會主席吳俊雄表示，參與計劃的學校有一間大學和14間中小學。計劃涵蓋的運動項目有常見的體育項目，還有芬蘭木棋、布袋球、競技疊杯及躲避球等較新穎運動，適逢巴黎奧運會快將舉行，計劃還加入了奧運項目，如三項鐵人和欖球等。香港三項鐵人總會會長周俏男表示，適當的運動不僅能強健身體，還能增強青少年的面對困難時的積極性。

身兼活動工作人員的李同學表示，會盡力達到MVPA60目標，但因升入中學，學業壓力加大，擔心未必能達到目標。他建議學校應每周安排兩堂體育課，這樣才能滿足學生需要的運動量。

中四王同學則稱，每周只會在周末做一到兩次運動，自己並不清楚MVPA60，主要是學業及做作業時間太多，而且學校的體育堂安排太少，認為一個星期兩至3堂體育堂才算比較足夠。