天氣不穩伴驟雨 下周初續酷熱

【本報訊】受到副熱帶高壓脊向西伸展，並影響中國東南部影響，本港周末至下周初天氣將持續酷熱，兼有幾陣驟雨，天氣不穩定。至於天文台11日曾預報，副熱帶高壓脊南側的廣闊低壓槽在周末及下周將逐漸變得活躍，低壓槽上亦可能有低壓區形成，甚至發展為熱帶氣旋一事，天文台仍指需進一步觀察。

天文台表示，一個廣闊低壓區會為南海中部帶來不穩定天氣，並逐漸移向越南中至北部。預料受廣闊低壓槽影響，下周中至後期南海北部及廣東沿岸驟雨增多。

有否熱帶氣旋 仍待觀察 根據衞星圖像，目前南海中南部及菲律賓以東海域有兩組較明顯的對流雲團，它會在周末至下周初發展為一廣闊低壓區，惟現時各大電腦模式對於該廣闊低壓區的強度變化仍未有共識，當中美國的電腦模式預測，南海會有一個較強的熱帶氣旋出現。天文台則會繼續監測其最新發展。

展望未來幾日天氣，今日初時局部地區有雷暴，最低氣溫約攝氏28度，但日間部分時間有陽光及酷熱，最高氣溫約攝氏34度，吹和緩南至東南風。