解熱共享 水車游走機場

停機坪49休息點 減員工中暑風險 本港酷熱天氣持續，機場管理局指一直關注機場員工的職業安全，包括防禦中暑。其中停機坪及位於客運大樓地庫的行李處理大堂，機場兩個相對酷熱工作地點，採用不同措施紓緩暑熱隱患，包括於停機坪設置49個休息點、安排水車全日行走不同區域以供飲用水，又為行李大堂引入冷氣，將大堂溫度降低至少攝氏7度，改善工作環境。機管局藉派雪糕等活動，推廣防暑知識。

停機坪是機場最熱的工作地點之一，昨早11時30分，天文台錄得本港氣溫約攝氏30度，其中赤鱲角氣溫約攝氏32度。根據停機坪的溫度計顯示，其氣溫高約攝氏35度。換言之，停機坪的氣溫較一般氣溫高出約攝氏5度。機管局機場運行副總監方瑞文稱，有數千名員工在停機坪工作，停機坪幾乎每個機位均有休息點，員工可在遮蔭處休息；客運大樓內另設5個休息室，配備空調、桌椅、雪櫃、飲用水、微波爐等，讓員工可以長時間休息。

機管局亦會安排水車，24小時前往不同區域，向員工提供冷熱飲用水；單計今年5月份，就有約6,000人次取水。機管局現有3架水車，每日提供190公升飲用水，兩架新水車亦將於下周陸續抵達，料屆時供水量可增加逾60%，每日總供水量約300公升。

行李處理大堂「引入」冷氣 行李處理大堂方面，機管局約3年前起引入新設施，將客運大樓的冷氣傳至大堂，並經大堂內的大風扇打勻，傳至整個大堂；大堂入口設有防風閘防止冷氣流失。方瑞文稱，以往行李大堂只有抽風系統，氣溫與停機坪相若，後經連串防暑措施，大堂溫度大減攝氏7至8度，現維持在攝氏27度以下。整個行李大堂設10至20個休息點，另設兩大休息區，提供飲水機、自動售賣機，並配置涼風風扇。

被問到曾否有員工中暑，方指過去3年僅一名員工在機艙內工作感到不適，強調該局會不時提醒業界，需按勞工處指引為員工安排防暑物資及休息時間，並舉辦防暑知識推廣活動。