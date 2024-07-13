威嚇商販圖壟斷飯盒生意 拘11人

【本報訊】今年6月下旬，屯門區執法部門經情報收集，相信區內有不法分子用威嚇手段驅趕飯盒商販，並企圖壟斷區內地盤飯盒生意。該部門進行相應部署後，採取代號「池影」的反三合會行動，並於7月派員喬裝飯盒商販，於該區一個大型住宅建築地盤外擺賣以便搜證。

至前日，執法部門聯同食環署人員在該地盤外埋伏，待時機成熟後，喬裝人員隨即表露身份，當場拘捕5男一女，涉嫌「自稱三合會成員」、「刑事恐嚇」、「串謀刑事恐嚇」及「無牌販賣」。人員經進一步調查後，再鎖定數名涉案人士身份，於同日突擊搜查區內多個地方，拘捕另外5名與案有關男子。行動中，人員共檢獲37個飯盒、167支飲品、大量發泡膠箱和餐牌。

部分人有黑幫背景 人員表示，被捕人士年齡介乎22至59歲，部分人有黑社會背景，相信行動已打擊一個活躍於屯門區的犯罪集團，堵截相關三合會的收入來源。執法部門呼籲，如有任何商販或工人受到懷疑三合會人士滋擾，應即時向執法部門舉報及提供資料，協助將不法之徒繩之以法。