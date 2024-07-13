闖屋非禮鄰居女童 囚9個月淫警入牢籠

藉詞檢查漏煤氣 摸胸「好鍾意你咁肥」 居於紀律部隊宿舍的警員，涉嫌協助當時7歲的鄰居女童回她家後，藉詞檢查該單位有否漏煤氣而進屋，期間涉趁機非禮對方、上下其手撫摸其胸部及私處。涉案男警否認一項非禮罪受審，結果被判罪成，押後至昨在粉嶺裁判法院判刑。裁判官斥被告毫無悔意，嚴重違反誠信，作為警員卻知法犯法，向天真爛漫的女童埋手，對女童造成嚴重影響，行為不可原諒，判他入獄9個月。

35歲被告梁桂鋒，已婚，育有兩子，現已停職。據他自辯時提及，他在2013年起任警員，案發時駐守西九龍衝鋒隊支援組。他被控於2023年9月20日，在葵涌大窩口道某單位內，非禮現時8歲的女童X。控方承認事實指，X與被告是鄰居。

事主焦慮 發噩夢憂報復 裁判官昨判刑時引述報告指，事主事後回想覺得下陰痕癢，且變得情緒化，直言「畀變態佬摸好醜怪」，經常發噩夢，夢中被告化身惡魔，想捉拿甚至殺死她。事主擔心被告會報復，及傷害其他小朋友，她自此對陌生成年男子感焦慮。報告建議她接受心理治療。

裁判官批評被告藉漏煤氣為藉口入屋犯案，事後又以糖果收買事主，要求事主不要告訴他人，至今仍沒有悔意。裁判官以9個月監禁為量刑起點，沒有減刑因素，下令被告入獄9個月。

官斥無悔意 沒減刑因素 審訊中，控方播放X的錄影會面紀錄，X指當日被告在廚房分別5次摸她胸部及私處，期間不時稱「好鍾意你咁肥」。被告自辯則表示，當日嗅到X的單位有異味，認為是漏煤氣，遂到廚房檢查。他指，當時曾意外撞到X，見她快跌倒而捉住她的肩膀。裁判官認為，被告是以漏煤氣為藉口入屋，亦不相信被告意外撞到事主的說法。裁判官指，被告沒有進入X單位的理由，判被告罪成。案件編號：FLCC 552/2024