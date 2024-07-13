專家帶領港逾20中學生 勇闖富士山

【本報訊】日本富士山本月開放登山後不少港人赴日勇闖高峰，香港攀山專家曾志成本月首次帶領20多名荃灣公立何傳耀紀念中學及元朗商會中學學生，欲登上日本最高峰富士山山頂；惟考慮到天氣環境，最後放棄登頂，上到八合目便折返下山。教練、老師及同學雖感到遺憾，但同學不枉此行，獲益良多。

天氣驟變 放棄攻頂 兩校合辦的「海外登山培訓計劃」，由本港首位完成由南、北兩坡登上珠穆朗瑪峰的香港攀山專家曾志成擔任導師。學生經過長達一年的訓練，目標是登上海拔高3,776米的富士山山頂。不過，何中王征濱同學憶述：「當時天氣驟變，舉步維艱，教練團在觀察山頂天氣後，決定放棄攻頂。」

同學們聽到甚至想與教練商量繼續攻頂。後來他們出了山屋，明白教練們決定是正確的，因當時的風夾雜着雨水沙石，威力絲毫不遜於10號風球。王坦言，登山隊口號是「讓挑戰成為習慣」，認為不只攻頂是一項挑戰，接受放棄攻頂更是一項挑戰。他更下定決心，下次再戰富士山。