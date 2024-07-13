登富士山 38歲港男現低溫症

【本報綜合報道】日本富士山靜岡縣一側周三（10日）開放登山以來意外頻生，當地傳媒周四（11日）報道，一名來自香港的38歲男子挑戰富士山時，在九合目附近疑似出現低溫症，由其他山客攙扶到山間小屋休息後情況好轉。施援者昨日簡述當時情況，指傷者裝備齊全，因抽筋無法走動才導致低溫症。而本港一個登山專頁的貼文則指，當時天氣有變化，降雨及大風，估計登山者長期暴露在風雨中而出現低溫反應。

報道指，周三事發時，富士山九合目狂風大作，一名38歲香港男子登山時無法走動，多人跑到山邊合力支撐他往山屋後，傷者披上毛氈用匙羹喝熱飲，指很高興體溫已恢復，並稱今次是他首次攀登富士山。而當地播出的片段顯示，施援山客皆操廣東話，曾提到傷者「抽筋」。相關報道則談及「子彈登山」盛行，登山客為求以最快最短時間完成登山，輕裝上陣導致意外頻生，垃圾在山上公廁堆積等問題。

裝備齊全 長期暴露風雨體力流失 不過，香港登山專頁「Peaktime 長島山業」昨發文指，出現低溫症山客的團隊一行4人，施援的另一個登山團團長周三下午約5時在山屋接獲上述團隊其中兩人救助，指其餘兩名朋友滯留登山道。團長在離山屋150米發現他們，一人清醒求救，另一人躺在地上仍有意識但不能活動，最終和團友及山屋人員合力抬回傷者。專頁強調，傷者團隊4人年輕力壯，登山計劃合理且時間充足，且裝備齊全，估計當中有人出現低溫反應或與長期暴露在風雨中，導致體力快速流失有關。