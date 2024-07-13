東呼即應：奪命食肉菌埋伏 傷口在腳忌赤足

日本大爆發 東呼即應提醒遊瀛港客 由今年1月至6月初，日本爆發977宗「食肉菌」感染個案，為去年同期的近3倍，創下有紀錄以來新高；香港今年首5個月亦錄得99宗食肉菌感染個案，且呈上升趨勢。食肉菌又再一次讓喜歡遊日的港人「聞菌色變」。《東呼即應》進行街訪，有市民坦言不擔心，亦有人覺得健康最重要。有醫生指甲型鏈球菌是一種很常見的細菌，年紀大、皮膚有破損及免疫系統失調人士均要格外小心。有遊日達人特別提醒，港人遊日可能遇上「土足嚴禁」，即不許穿鞋進入，若赤腳而腳上有傷口，潛在風險不小。

不少港人十分喜歡去日本旅行，早前就有港男在遊日期間感染惡菌最終不幸死亡。對於食肉菌在日本肆虐，市民莊先生表示不擔心，大不了可以回香港治療，對香港的醫療系統有信心。而市民蕭小姐則表示，聽說食肉菌在日本頗嚴重，也會擔心前往日本再遇大規模爆發。她續指，在人多的地方也會戴口罩，但亦會看天氣情況，現在天氣炎熱，戴口罩始終不舒服，而自己也會較注重勤洗手保持衞生，但自新冠疫情過後會稍微隨意。

感染及傳染病科專科醫生徐詩駿表示，食肉菌是甲型鏈球菌，是一種很常見的細菌，就算沒有疾病或者沒受感染的人，身體內也有機會有甲型鏈球菌寄居。非入侵性的感染常見症狀是咽喉發炎，也就是普通喉嚨痛，但通常這類喉嚨痛會伴隨發高燒、喉嚨腫脹及咽喉位置淋巴腫脹，而小朋友有咽喉感染時則經常會出紅疹，這個情況就是猩紅熱。若入侵性感染即是這個細菌進入了如血液、關節、跟腱及骨骼，就會造成更嚴重的感染，造成如敗血病、壞死性筋膜炎、關節或骨髓的感染，潛伏期為一至5日不等。

飛沫傳播可致敗血病 徐詩駿提醒，長者及皮膚有破損人士需要特別注意甲型鏈球菌感染，如剛做完手術有大傷口、有皮膚創傷、有慢性皮膚疾病如濕疹等及免疫系統失調人士。甲型鏈球菌的傳播途徑是經由飛沫及接觸傳播，所以前往人多的地方最好戴口罩。至於香港會否如日本般爆發則還是個未知數，不過也不需要過度擔心，即便是在街邊吃東西影響也不會很大，除非在密閉空間或是附近有受感染人士。

戴好口罩常備消毒液 旅日達人、藝人周奕瑋稱，最近前往日本未見當地人很緊張該疾病，因為自新冠以來日本人的衞生意識都比較高，很多地方都會提供消毒酒精供人們使用，也常見告示呼籲人們保持衞生。周奕瑋續稱，現時日圓較便宜，很多人都會選擇到日本旅行，大家衞生意識則各有不同，不過香港旅客一般都會戴住口罩，背包亦帶着搓手液。至於食肉菌，針對性的提醒則不常見，但不僅是在日本，大家都應該在接觸海鮮時要特別小心，去海灘玩時亦要特別留意。

食肉菌若入侵性感染會造成嚴重感染。 東呼即應爆料熱線 在接觸海鮮時要特別小心。 東網版面新設計一撳即睇