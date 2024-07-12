強制舉報終上路 保護兒童第一步

2018年發生震驚全港的5歲女童臨臨受虐致死慘劇，整個社會為之沸騰，港府亦終於肯正視虐兒知情不報的問題。事隔6年，立法會三讀通過《強制舉報虐待兒童條例草案》，教師、社工、醫護等25類專業人士必須舉報嚴重虐兒個案，否則須負上刑責。惟這僅是保護兒童的第一步，當局必須有法必依，執法必嚴，否則只會令條例形同虛設。

有這樣的擔心絕非無的放矢。上述條例草案提出至今已有多年，直到去年7月立法會始成立相關法案委員會討論，期間不斷有議員批評強制舉報過嚴，對專業人士不公平，要求剔除監禁罰則，惹起保護兒童組織和社會大眾非議，批評這樣做是「開倒車」，令條例淪為無牙老虎。可以看見，昨日仍有不少議員「咿咿哦哦」，一時說條例可能「好心做壞事」，一時又說「專業人士可能被誤導」，總之就是見死不救有理、專業人士利益優先。

港府總算頂住壓力，堅持嚴重知情不報或阻撓舉報者，最高會被監禁3個月及罰款5萬元，沒有如某些議員所願，將監禁罰則剔除。惟條例始終留有尾巴，除了設有兩級制，第一級為罰款，第二級才可能監禁外，還設有容許免責辯護，包括已就相同傷害或風險作出舉報、真誠合理相信另一名專業人員已作出舉報、延誤舉報符合兒童最佳利益。可見專業人士始終勢力龐大，對港府施壓造成一定效果。

其實，專業人士都是飽讀詩書、考獲專業資格的社會精英，判斷力理應優於尋常百姓，偏偏他們卻高喊條例不公平，令他們有壓力，擔心誤判墮入法網，彷彿這些高人一等的精英忽然智力大降，連兒童有否受虐也分不清楚。這分明就是搪塞之詞，反映他們自私自利。某些議員在虐兒案件發生後擺出大義凜然狀，高喊虐兒一宗都嫌多，但到了立法階段，則只知替業界爭取免責，同樣令人不齒。

由此可見，強制舉報雖然過關，但在實際操作上仍有許多空子可鑽，受虐兒童未必獲得最大保障。當年的臨臨事件，其班主任和校長均知悉臨臨滿身傷痕受到虐待，可惜最後依然選擇袖手旁觀，連臨臨最後的求生機會也剝奪。一之為甚，豈可再乎，教師、醫護、社工等專業人士，均是最有機會揭發和阻止悲劇發生的人，助紂為虐絕對有失專業，社會也絕不容許。

當然，空有法例而沒有執行，也跟一紙空文無異。正如有議員指出，法庭絕少會判以最高罰則，「十年也不會出現一次」。明乎此，法例能否收到阻嚇力，還須看法庭判決，若一味輕縱，只會變相鼓勵。同樣需要注意的是，舉報增加，社署接管受虐兒童的設施，以及應對人手也必須相應增加，政府應該增撥資源。

社署保護兒童資料系統顯示，2023年新登記的保護兒童個案達到1,457宗，創10年新高。總而言之，保護兒童不能淪為口號，許多不幸兒童亟待社會伸出援手，各界勇敢行多一步，他們便有機會早一日重獲新生。