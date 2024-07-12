笑看天下：拜登能選否成為熱話

距離美國大選不足4個月，拜登是否退選成為熱話，美國眾議院前議長、民主黨重量級人物佩洛西稱，拜登必須迅速決定是否繼續參選；影星佐治古尼則呼籲拜登退選。面對要求換將嘅聲音不絕，拜登不但沒有沮喪，反而表現出無比鬥志，指若有人認為他不應參選，大可在民主黨全國代表大會上挑戰他，並呼籲民主黨人團結，終結要他退選的鬧劇。然而，拜登的健康始終係一道坎，佢能否跨過，似乎還不好說！

民主黨眾議員周二舉行逾兩小時閉門會議，未能就是否支持拜登競逐連任達成共識，但目前不願施壓逼他退選。據報道，會議後仍有很大分歧，田納西州眾議員科恩被問到民主黨人在會上是否意見一致時，直言「差得遠了」。有與會者形容，對於那些擔心拜登的議員來說，這次會議就像一場「葬禮」。眾議院民主黨領袖杰弗里斯在會上未有分享對拜登候選人資格的看法，但前一天曾表示支持拜登，立場不變。新澤西州眾議員雪瑞爾周二公開呼籲拜登退選，成為第7名要求佢退選嘅民主黨眾議員，可見拜登被要求退選嘅壓力有增無減。猶幸目前尚未有民主黨參議員要求拜登退選，但多名參議員對佢勝任總統職務嘅能力表示嚴重擔憂。