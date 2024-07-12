撥亂反正：忽左忽右 兩不討好

上回講到，法國總統馬克龍政治豪賭失敗，經過提前大選，兩輪投票，以及倉卒的棄保配票鬧劇後，國民議會變成三分天下。極右「國民聯盟」取得歷來最多的議席，但總數仍僅排第3。馬克龍領導的中間派聯盟議席大縮水，淪為國會第二大板塊。之前不被看好的左翼聯盟反而爆冷成為大贏家，但議席數目仍不夠總數三分之一。加上左派內部欠團結（有4個主要政黨），對外又拒絕與中間派妥協組成聯合政府，外界估計這種懸峙國會及管治真空困局，將會維持一段頗長時間。

奉行總統與總理/國會雙軌制的法國第五共和，其實也不是首次出現懸峙國會的局面。左右共治、少數派政府、行政立法互拖後腿，某程度是法國民眾見怪不怪的常態。直至近年馬克龍憑藉其個人魅力，組成中間派聯盟，一度取得國會絕對控制權和兩度當選總統，才出現了罕見但短暫的強勢管治。

馬克龍所謂的中間派聯盟，其實在經濟及民主政策上是偏右，包括大力支持私人企業及自由市場發展，推動削減勞工及退休福利，因而引起左翼工會以及部分基層民眾不滿。在外交及應對氣候變化方面，馬克龍則被指偏左，包括支持歐洲進一步融合自主，提高燃油稅與推動環保奧運以加快減排進度等。

有關政策立場如處理得宜，可以是左右逢源。例如幾年前其勞工及環保政策引發「黃背心運動」，罷工、堵路、暴力示威與破壞滿城，馬克龍下令警方強硬應對，贏得了頗多民眾支持，促成他在2022年成功連任。但之後俄烏戰事爆發，整個歐洲的通脹、失業與難民問題惡化，其忽左忽右主張便變成兩邊都不討好，加速了極右勢力的崛起和左翼勢力的激進化，最終形成了今天的局面。