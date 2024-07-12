自成一家：大選結果已寫在牆上

拜登在美國總統選舉首場電視辯論中表現一塌糊塗，令人擔憂他是否還有能力繼續執掌國家。連日來，拜登所屬的民主黨不斷有重量級人馬公開呼籲他讓位於其他人，但拜登至今仍堅稱會參選。有博彩公司開出的賭盤則顯示，較多人押注拜登最終會選擇退選。

拜登退出總統競選，確實是比較合理的做法。因為許多原本支持民主黨的選民，在拜特辯論後已表明會改變投票立場。9月10日還有第二場電視辯論，屆時拜登的民調很有可能再次直線下滑。既然勝出的機率低，拜登不如選擇優雅退場，為自己留下一點面子。當然，老年人通常自尊心很強，性格特別固執。81歲的拜登若不承認自己身體有問題，亦有可能一意孤行堅持參選。但不管拜登作出甚麼決定，今年美國大選結果幾乎已寫在牆上。

假如拜登退選，民主黨考慮到政治正確，接班人大概率會是副總統賀錦麗，她若當選，將有望成為美國第一任女性總統。可惜賀錦麗的能力始終受到美國民眾質疑，許多調查皆顯示她的支持度不如特朗普，勝出機會不大。

如今距離總統選舉投票日只剩下不到4個月，民主黨臨陣換將，隨時和當年國民黨換柱風波出現同一個下場。2016年國民黨暗箱操作逼退洪秀柱，換上朱立倫參加總統選舉，結果輸得更慘。說到底，美國民主黨早知道拜登身體不行，現在出現這個亂局是自己找的。而特朗普一旦勝出大選，對中國肯定不是好消息。4年前美國經濟指標良好，特朗普本來有望連任，豈料一場疫情令美國經濟轉差，特朗普防疫表現又錯漏百出，最後讓拜登反敗為勝。特朗普一直認為是北京害了他，上台後一定會強烈報復，屆時中美關係將再起波瀾。