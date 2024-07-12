冰鑑春秋：八國聯軍罵北京？

「八國聯軍統帥瓦得西將軍，命令八國聯軍可以在北京城裏頭任意搶劫三天，奸淫擄掠、燒殺搜刮八樣事情剛好一國幹一樣。」這是當年「那一夜我們說相聲」中的段子，既嘲諷八國軍人的無良，也感嘆中國人的悲哀。百餘年後的今日，澳洲政府發布關於中國黑客「先進持續性威脅40」公告，這份報告除了「五眼聯盟」美、英、澳、加、紐外，還邀集德、日、韓的安全部門合作，指控黑客組織接受大陸海南省國安部門指派的任務，曾多次攻擊各國政府機關及國防工業系統。而媒體也就此下了聳動的標題，宣稱「八國聯軍一起罵北京」。

但這「八國聯軍」真能如百餘年前一樣，齊心合力攻打中國嗎？「五眼聯盟」中，新西蘭一直不贊成對大陸過於強硬，雖也經常配合美國對中採取敵對態勢，但另一方面卻又與北京維持相對友好的關係。英國新首相施紀賢上任後立即啟動對中的「百日行動計劃」，全面盤點對中關係，一般預料雖然不會有太大變動，但應會較保守黨執政時期略微緩和。就連此次領銜批判中國的澳洲，實際上在阿爾巴內塞上任後，中澳關係正緩步改善，顯然不會對大陸採取積極仇視的態度。可說五國之中，已有三國呈現首鼠兩端的尷尬情形。

而新加入的德國，對大陸是又愛又恨，日本、南韓雖然在岸田文雄及尹錫悅的帶領下，對美國亦步亦趨，但兩國也顯然不願直接與中國對陣。簡單地說，八國之中，除了加拿大，美國的號令其實很難貫徹。美國拜登現在唯一的目標，大概就是挽救自己的頹勢，根本無暇顧及其他，所以這八國除了罵一罵應景外，實際上多半在和大陸暗通款曲。要重現許多仇中派幻想中的新「八國聯軍」，還是早點洗洗睡，夢裏甚麼都有。