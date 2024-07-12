橫眉冷看：能夠解決也敢於解決

繼2008年三聚氰胺「毒奶粉」事件之後，近日中國內地又爆出新的飲食安全問題。有媒體揭發，部分油罐車運輸煤油後，未經清洗就用作運輸食用油，更有行內人士透露，這現象一直存在，已成為潛規則。

事件曝光後，引來輿論沸騰，不少反華論者難得逮着機會，更上綱上線，說這是中國市場之弊、體制之弊，只要共產黨繼續執政，同類問題就永遠無法解決。哼哼！我說這些朋友呀，你們未免想得太多，也扯得太遠了吧。

對於無良商人，政府必須嚴查嚴辦，筆者絕不會為他們說情或開脫。然而，任何社會都會有黑暗的一面，跟政治體制未必有關，西方民主國家一樣是毛病叢生，實行一人一票的選舉，不見得就能杜絕社會弊端。

早前，有傳媒隨機訪問美國波音公司一批機械工程師，15人之中竟然有10人表示，如果可以選擇的話，自己出行時一定不會乘坐波音客機。以往，日本小林製藥享譽甚隆，該公司的產品，更是不少遊日旅客的必買手信，但小林製藥生產含紅麴成分的保健品，早前被發現會損害健康，至今最少有93人，懷疑是因服用該產品而死。

不論甚麼社會體制，都會存在不良或粗心大意的商人，因此大眾和傳媒的監察力十分重要。從今次油罐車事件可見，內地不少媒體都能發揮第四權的功效，不會因事情涉及國營公司，追查起來就畏首畏尾。

過去內地出現過「毒奶粉」事件、地溝油事件，這些問題浮現之後，中央政府都能嚴肅面對，時至今日，「毒奶粉」與地溝油都已近乎絕迹。由此可見，一個社會出現問題不打緊，只要能夠解決、敢於解決便行。