筆下風雲：在債務大海中沉沒

特朗普再度入主白宮的機率高唱入雲，但他屆時接手的將是國債更加驚人的「偉大國家」。目前美國國債達到34.8萬億美元的天文數字，單是支付每年利息已要花費過萬億美元，較每年約9,000億美元的國防預算更加巨大。歷史上沒有一個國家，能在債務利息比國防開支還要高的背景下，依然能成為世界第一強國，美國恐怕也難逃衰敗的歷史規律。

美國舉債度日早就不是新聞，聯儲局不斷加息增加美債吸引力，但利息高企卻造成惡果。首先是私人投資會因息口過高而受壓和縮減，經濟增長自然放緩，接着影響政府收入，結果財赤擴大，政府又要持續發債，陷入惡性循環，直到破產。可以斷言，特朗普又好，拜登或其他民主黨人也罷，下屆美國總統都要面對債務急劇惡化的危機。

《華爾街日報》早前有文章指出，美國這艘大船正駛向不見盡頭的債務大海，隨時會被壓垮，這絕非危言聳聽，只是美國已再無其他辦法從債務大海掉頭抽身。牛津大學學者亦指出，當一個國家的國債利息比國防支出還要高，不可能維持強勢，西班牙哈布斯堡王朝如是，大英帝國亦如是。

實際上，聯儲局之所以遲遲不敢減息，正是擔心美元強勢不保，美債遭到拋售，末日便會到來。為了維護霸權，美國不僅繼續發債和增加國防開支，還祭出種種制裁手段阻止中國崛起。

然而，特朗普發起的對華貿易戰已證明無法令美國再次偉大，反而關稅開支統統轉嫁到美國消費者身上，基層生活百上加斤。現在拜登又對中國電動車徵收100%關稅，特朗普更揚言上台後會對中國貨增加60%至100%關稅，恐怕害人終害己，美國債務之船勢必加速沉沒。