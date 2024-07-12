龍吟虎嘯：北約反華沒多大膿水

北約在華盛頓召開峰會之時，中國外長王毅在北京對來訪的泰國外長瑪里說，要維護以東盟為中心的東亞區域合作架構，反對搞封閉排他的小圈子，更不能允許域外勢力插手干涉或另起爐灶，也要抵制所謂「印太戰略」的消極影響，警惕北約把手伸向亞太。

這番話就是北京對北約在美國指揮下，跑到亞太來威脅中國的基本立場。美國早年在海上布局封鎖、圍堵中國，主要集中在東海、台海，隨着形勢發展，開始擴大到南海乃至印度洋，拉攏更多的國家、盟友，搞一個更大、更厚實的圈子圍堵中國。在這個大圈子裏，美國與日本、南韓、菲律賓、澳洲、台灣地區當局、印度有程度很深的關係，甚至軍事同盟、防禦關係，在美國牽引下，很容易將他們和美國主導的、世界上最大的軍事組織「北約」，拉到一起。

北約的骨幹是當年的「西方列強」，亞太地區許多國家包括中國，是他們的殖民地、半殖民地。現在世界大變，殖民主義早已土崩瓦解，新興國家發展壯大，西方列強紛紛衰落，但他們並不甘心，又嫉又恨，然而過去那些年，對中國的崛起他們不敢招惹，因為利益相關，選擇與中國友好比較明智。如今美國改變對華政策，拉着北約、歐盟一起動手。美國這樣做目的有三：一是拉着北約、歐盟可以壯大自己的力量；二是拉着北約、歐盟打中國，就像現在打俄羅斯一樣，可以進一步削弱歐盟；三是防止歐盟對美國反華「坐山觀虎鬥」、「漁翁得利」。

世人看出，老奸巨猾的昔日列強、今日破落戶不會看不出山姆大叔的陰險狡詐，一石二鳥，然而沒有辦法，不敢違逆，同時他們也懷僥倖之心，以為中國未必能頂住美國壓力，如果美國佔了上風，他們的「共同抗華」也算有功勞。因此，歐盟、北約在這場博弈中心情複雜，位置被動，既要為美出力又不能出全力，既要對華施壓又不敢盡施壓。

老實講，他們那點反華力量就像老鼠尾長瘡——沒多大膿水。